Бруно Гимараэс извинился перед фанатами за разгром от «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс извинился в соцсетях за проигрыш «Манчестер Сити» со счетом 0:5.

«Болельщики, вы не заслуживаете того, что сегодня произошло. Ваша любовь к нашей команде невероятна. Я обещаю вам, что в следующем сезоне мы будем развиваться, и мы нуждаемся в вас в оставшихся играх сезона», - написал полузащитник «Ньюкасла».

«Сороки» обеспечили себе место в АПЛ на следующий сезон, но не смогли побороться за выход в еврокубки. В летнее межсезонье руководство клуба планирует значительно усилить состав, активно поработав на трансферном рынке.