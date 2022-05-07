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Гвардиола: «Рома» тоже потратила летом много денег, но они даже не смогли финишировать в зоне Лиги чемпионов»

07 Мая 2022 • 18:39 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
1.16 7.40 19.00
Через 23 ч. 21 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику журналистов касательно больших трат «горожан» на трансферном рынке. Испанец сравнил свою команду с «Ромой», которая при больших тратах не сумела даже финишировать в зоне Лиги чемпионов.

«Для меня деньги не играют ключевую роль, но болельщики этого не осознают. «Рома» тоже потратила летом много денег, но они даже не смогли финишировать в зоне Лиги чемпионов», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что «Рома» прошлым летом потратила на трансферном рынке 127,15 миллионов евро. С этими тратами клуб сейчас идёт на пятом месте в чемпионате Италии, потеряв все шансы на финиш в топ-4.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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