Гвардиола: «Рома» тоже потратила летом много денег, но они даже не смогли финишировать в зоне Лиги чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику журналистов касательно больших трат «горожан» на трансферном рынке. Испанец сравнил свою команду с «Ромой», которая при больших тратах не сумела даже финишировать в зоне Лиги чемпионов.

«Для меня деньги не играют ключевую роль, но болельщики этого не осознают. «Рома» тоже потратила летом много денег, но они даже не смогли финишировать в зоне Лиги чемпионов», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что «Рома» прошлым летом потратила на трансферном рынке 127,15 миллионов евро. С этими тратами клуб сейчас идёт на пятом месте в чемпионате Италии, потеряв все шансы на финиш в топ-4.