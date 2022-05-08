Сразу четыре игрока «Сити» сделали 10+ ассистов в текущем сезоне – лучший показатель в топ-5 лигах

«Манчестер Сити» – лидер европейских топ-5 лиг по количеству игроков, сделавших 10 и более результативных передач в текущем сезоне во всех турнирах.

В составе «горожан» таких футболистов теперь четверо: Кевин Де Брёйне ассистировал 13 раз, Фил Фоден и Габриэль Жезус – по 11, а Жоау Канселу – 10. Португалец оформил свой десятый результативный пас в сегодняшнем матче Премьер-лиги против «Ньюкасла» (5:0).

Ни одна другая команда из числа пяти сильнейших европейских чемпионатов не располагает сразу четырьмя игроками, ассистировавшими от 10 раз во всех соревнованиях сезона 2021/22.