Стерлинг стал вторым игроком после Агуэро, которому удалось забить 50 голов на «Этихад Стэдиум»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал вторым игроком в истории, которому удалось забить 50 и более голов на «Этихад Стэдиум». Первым является Серхио Агуэро, который за свою карьеру сумел забить 106 мячей на домашнем стадионе «Манчестер Сити».

Свой 50-й гол на «Этихаде» Стерлинг забил в сегодняшнем матче против «Ньюкасла». Чуть позже одноклубник англичанина в лице Эмерика Лапорта удвоил преимущество «Манчестер Сити».

Напомним, что сегодняшняя победа «Манчестер Сити» позволит команде Гвардиолы оторваться на три очка от «Ливерпуля» в турнирной таблице чемпионата Англии.