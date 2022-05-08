Ричардс: «Я бы не сказал, что «Манчестер Сити» гарантировал себе титул»

Бывший защитник и двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» Мика Ричардс не стал спешить отдавать титул «горожанам» после домашней ничьи «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом». Англичанин считает, что ещё ничего не решено.

«Я бы не сказал, что «Манчестер Сити» гарантировал себе титул. Время всё покажет, но ничья «Ливерпуля» должна упростить задачу», – сказал Ричардс в эфире Sky Sports.

Напомним, что в сегодняшнем матче против «Ньюкасла» «Манчестер Сити» может оторваться в турнирной таблице чемпионата Англии от «Ливерпуля» на три очка. Игра команды Гвардиолы против «сорок» стартует в 18:30 по московскому времени.