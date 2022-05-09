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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Этот состав «Сити» - один из лучших в моей карьере»

09 Мая 2022 • 08:28 Комментировать
Манчестер Сити
5:0
Ньюкасл
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Ньюкаслом» заявил, что считает нынешний состав «горожан» одним из лучших во всей своей тренерской карьере.

«Это одна из лучших команд, которые когда-либо были в моей карьере как менеджера, или даже как игрока», - сказал наставник «Манчестер Сити».

В прошедшем туре АПЛ «горожане» разгромили «Ньюкасл» со счетом 5:0 и увеличили отрыв от «Ливерпуля» в борьбе за первое место в чемпионате Англии до трех очков.

«Иногда я говорю игрокам, что вы должны хорошо играть, что понравится болельщикам. Сегодня нам не нужно было этого делать. Люди знают, что эти парни работают нал этим каждый день в течение пяти лет», - сказал Гвардиола.

Теперь судьба титула АПЛ в руках «Манчестер Сити». До финиша чемпионата осталось три тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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