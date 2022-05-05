Фернандиньо получил предложения от трёх клубов

Три клуба ведут борьбу за подписание полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо.

37-летний бразилец покинет «Манчестер Сити» свободным агентом по окончании сезона, поскольку решил не продлевать соглашение с «горожанами».

Опорный хавбек, выразивший готовность вернуться в Бразилию, уже получил предложения от трёх клубов, информирует журналист Николо Скира. Известен один из претендентов на игрока – «Атлетико Паранаэнсе», цвета которого Фернандиньо защищал в начале своей карьеры. Бразильский клуб предложил выпускнику своей академии двухлетний контракт.

В нынешнем сезоне Фернандиньо отыграл за «Манчестер Сити» 29 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 2 голевыми передачами.