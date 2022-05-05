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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандиньо получил предложения от трёх клубов

05 Мая 2022 • 20:30 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
1.16 7.40 19.00
08.05 18:30

Три клуба ведут борьбу за подписание полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо.

37-летний бразилец покинет «Манчестер Сити» свободным агентом по окончании сезона, поскольку решил не продлевать соглашение с «горожанами».

Опорный хавбек, выразивший готовность вернуться в Бразилию, уже получил предложения от трёх клубов, информирует журналист Николо Скира. Известен один из претендентов на игрока – «Атлетико Паранаэнсе», цвета которого Фернандиньо защищал в начале своей карьеры. Бразильский клуб предложил выпускнику своей академии двухлетний контракт.

В нынешнем сезоне Фернандиньо отыграл за «Манчестер Сити» 29 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 2 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фернандиньо Манчестер Сити Атлетико Паранаэнсе
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МАНЧЕСТЕР СИТИ НЬЮКАСЛ
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