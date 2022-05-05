Реднапп: «Агаларов? Не имею ни малейшего понятия, кто это такой»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ньюкасл» нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Агаларов? Не имею ни малейшего понятия, кто это такой, никогда о нём не слышал. Подобная новость похожа на бред», — приводит слова Реднаппа «РБ Спорт».

Специалист также не верит в то, что, учитывая сложившуюся политическую ситуацию, английскому клубу разрешат приобрести футболиста из России. Реднапп назвал покупку Агаларова риском для «Ньюкасла».

В текущем сезоне 21-летний Агаларов провёл за «Уфу» 28 матчей, в которых забил 18 голов и отдал одну результативную передачу. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата России.