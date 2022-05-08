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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три защитника «Манчестер Сити» пропустят остаток сезона из-за травм

08 Мая 2022 • 23:34 Комментировать
Манчестер Сити
5:0
Ньюкасл
окончен

Сразу три игрока обороны «Манчестер Сити» выбыли из-за травм до конца текущей кампании.

Как признался главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола после матча с «Ньюкаслом», Рубен Диаш, Кайл Уокер и Джон Стоунз уже не помогут команде в текущем сезоне, поскольку не успеют восстановиться после травм.

Напомним, что Джон Стоунз выбыл из строя в конце апреля, а Кайл Уокер получил повреждение в ответном поединке Лиги чемпионов против «Реала». Рубен Диаш травмировался в сегодняшней встрече против «Ньюкасла», из-за чего был заменён на Фернандиньо после окончания первого тайма.

До конца сезона «Манчестер Сити» осталось провести три матча в рамках Английской премьер-лиги. Команда Гвардиолы возглавляет таблицу чемпионата Англии с отрывом в три очка, но уже прекратила участие во всех остальных турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер Джон Стоунс Рубен Диаш
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окончен Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл 1.16 7.40 18.00
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