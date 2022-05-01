Гвардиола останется в «Манчестер Сити» ещё на три года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола согласовал новый контракт с «горожанами», сообщает The Sun.

По сведениям источника, новое соглашение испанца с английским клубом будет рассчитано до 2025 года. Нынешний контракт специалиста с «Манчестер Сити» истекает летом следующего года.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время он трижды выиграл АПЛ, четырежды Кубок английской лиги, один раз Кубок Англии, а также доходил до финала Лиги чемпионов. Ранее он тренировал «Барселону» и «Баварию».