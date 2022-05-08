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Гвардиола не смог уговорить Фернандиньо продлить контракт с «Манчестер Сити»

08 Мая 2022 • 10:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
1.16 7.40 18.00
Через 6 ч. 14 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не смог уговорить полузащитника команды Фернандиньо продлить контракт с «горожанами», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, несмотря на уговоры тренера, 37-летний бразилец принял решение вернуться на родину по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что заменить Фернандиньо в «Манчестер Сити» может полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.

Опорник защищает цвета английского клуба с 2013 года. В текущем сезоне футболист провёл в составе «горожан» 29 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Контракт Фернандиньо с «Манчестер Сити» истекает летом нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фернандиньо Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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