Гвардиола о Лиге чемпионов: «В следующем сезоне мы попробуем снова, если не получится, то ещё раз»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намекнул, что не собирается покидать команду, пока клуб не выиграет Лигу чемпионов. Нынешний контракт испанца истекает в конце следующего сезона.

«Мы играли настолько хорошо, насколько это возможно и старались конкурировать с другими клубами. Сейчас я не могу покинуть «Манчестер Сити». В следующем сезоне мы попробуем снова, если не получится, то ещё раз, а затем ещё и ещё. Я горд находится здесь», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что в среду вечером «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов на стадии полуфинала от мадридского «Реала».