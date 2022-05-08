Гвардиола о поражении «Реалу»: «Никакие слова не могли приглушить боль после матча»

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, как его команда переживала вылет из Лиги чемпионов от мадридского «Реала» в полуфинале. По словам наставника, никакие слова не могли приглушить боль после поражения.

«После матча с «Реалом» не было никаких слов, которые могли бы контролировать или заглушить боль, которая терзала нас внутри. В таких случаях нужно просто принять эту боль, а затем пройти через это и начать всё сначала», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Сегодня подопечные Гвардиолы могут вернуть себе лидерство в чемпионате Англии, увеличив отрыв от «Ливерпуля» на три очка. Для этого команде необходимо обыграть у себя дома «Ньюкасл».