Де Брёйне и Жезус номинированы на звание лучшего игрока АПЛ в апреле

Футболисты «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне и Габриэль Жезус номинированы на звание лучшего футболиста АПЛ в апреле. Кроме «горожан» на награду претендуют ещё 6 игроков из других команд.

Речь идёт о Натане Коллинзе из «Бёрнли», Бруно Гимараэше из «Ньюкасла», Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед», Сон Хын Мине из «Тоттенхэма», Тьяго Алькантаре из «Ливерпуля», а также о Леандро Троссаре из «Брайтона».

Напомним, что в этом сезоне де Брёйне отметился 11 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Англии. Что касается Жезуса, на счету бразильца 8 мячей и столько же голевых передач.