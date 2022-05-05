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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне и Жезус номинированы на звание лучшего игрока АПЛ в апреле

05 Мая 2022 • 13:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
1.16 7.40 19.00
08.05 18:30

Футболисты «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне и Габриэль Жезус номинированы на звание лучшего футболиста АПЛ в апреле. Кроме «горожан» на награду претендуют ещё 6 игроков из других команд.

Речь идёт о Натане Коллинзе из «Бёрнли», Бруно Гимараэше из «Ньюкасла», Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед», Сон Хын Мине из «Тоттенхэма», Тьяго Алькантаре из «Ливерпуля», а также о Леандро Троссаре из «Брайтона».

Напомним, что в этом сезоне де Брёйне отметился 11 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Англии. Что касается Жезуса, на счету бразильца 8 мячей и столько же голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне Габриэль Жезус
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МАНЧЕСТЕР СИТИ НЬЮКАСЛ
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