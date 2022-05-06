«МЮ», «Арсенал» и «Ньюкасл» сразятся за Диаби

Полузащитник леверкузенского «Байера» Мусса Диаби вошёл в сферу интересов ряда английских клубов. По сообщениям от The Sun, этим летом в услугах француза будут заинтересованы «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

Нынешний сезон выдался лучшим в профессиональной карьере Диаби. Полузащитник отметился 12 голами и 11 результативными передачами в чемпионате Германии, благодаря чему привлёк внимание европейских грандов.

Напомним, что Мусса Диаби является воспитанником «ПСЖ». Ранее появлялись слухи о том, что французский клуб якобы намерен вернуть своего бывшего игрока в летнее трансферное окно.