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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Вся Англия поддерживает «Ливерпуль»

08 Мая 2022 • 22:40 Комментировать
Манчестер Сити
5:0
Ньюкасл
окончен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что в чемпионской гонке вся страна на стороне «Ливерпуля».

«Все в этой стране поддерживают «Ливерпуль», включая прессу и всех остальных.

Это неудивительно, потому что у «Ливерпуля» невероятная история в Европе. Не в Премьер-лиге, где у них всего одно чемпионство за тридцать лет, но это не проблема для них, – заявил Гвардиола после победы над «Ньюкаслом» (5:0). – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – главные команды Англии с точки зрения истории, наследия и драмы.

Но в последние 11-12 лет мы всегда были в числе лучших. Если люди хотят, чтобы чемпионом стал «Ливерпуль», а не мы – не проблема, это нормально».

За три тура до окончания сезона в Английской премьер-лиге «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице с трёхочковым отрывом от «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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окончен Лестер 1:2 Эвертон 2.60 3.30 2.75
окончен Норвич 0:4 Вест Хэм 4.50 3.80 1.78
окончен Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл 1.16 7.40 18.00
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