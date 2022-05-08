Гвардиола: «Вся Англия поддерживает «Ливерпуль»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что в чемпионской гонке вся страна на стороне «Ливерпуля».

«Все в этой стране поддерживают «Ливерпуль», включая прессу и всех остальных.

Это неудивительно, потому что у «Ливерпуля» невероятная история в Европе. Не в Премьер-лиге, где у них всего одно чемпионство за тридцать лет, но это не проблема для них, – заявил Гвардиола после победы над «Ньюкаслом» (5:0). – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – главные команды Англии с точки зрения истории, наследия и драмы.

Но в последние 11-12 лет мы всегда были в числе лучших. Если люди хотят, чтобы чемпионом стал «Ливерпуль», а не мы – не проблема, это нормально».

За три тура до окончания сезона в Английской премьер-лиге «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице с трёхочковым отрывом от «Ливерпуля».