«Манчестер Сити» не заметил сопротивления «Ньюкасла» и оторвался на три очка в гонке за золотом АПЛ

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» сошлись в рамках 36-го тура АПЛ.

На неделе «Манчестер Сити» получил серьёзный удар - в очередной раз не будет взят бастион Лиги чемпионов, в очередной раз понеслись разговоры о слабом характере и перемудрившем Гвардиоле. Теперь у «горожан» осталась одна отдушина - чемпионат Англии, где нужно подвинуть «Ливерпуль» с первой строчки. Вчера красные сыграли вничью с «Тоттенхэмом» и сравнялись по очкам, теперь у «горожан» был прекрасный шанс сделать отрыв в одну победу и поувереннее закрепиться на вершине.

Гвардиола, дабы не допустить ошибок уставшего «Ливерпуля», прибег к ротации – Бернарду Силва, Марез и Фоден остались на скамейке запасных. Атакующее бремя легло на плечи Кевина де Брёйне, Грилиша, Стерлинга и Габи Жезуса. А первый момент вопреки ожиданиям (а может, и ожидаемо) создал «Ньюкасл». Сен-Максимен опасно навесил, Вуд отклеился от Диаша и пробил головой – Эдерсон на месте.

А затем всё вернулось в привычное русло. «Манчестер Сити» атаковал, а «Ньюкасл» старался не пропустить. Не получилось. На самой границе быстрого гола отличился Рахим Стерлинг: ударом головой в падении замкнул он скидку Канселу, придуманную после классного заброса Гюндогана. Следом собрался забивать уже и сам Жоау. В очередной раз подключился к атаке португалец, решив пробить с острого угла. Мартин Дубравка «Ньюкасл» выручил.

Но не спас голкипер «сорок» в концовке тайма, когда опять Лапорт царил в чужой штрафной на угловом. Удар Гюндогана парировал Дубравка, не позволил случится он и добиванию Диаша, но Лапорт уже без сопротивления поразил цель – 2:0. По сути, за тайм дело было сделано. Гвардиола даже позволил себе замену в перерыве, сняв с игру Рубена Диаша и выпустив Фернандиньо.

«Манчестер Сити» забрал мяч, практически не позволяя «сорокам» его трогать. В таком стиле, конечно же, долго не продержаться. На исходе часа игры «Ньюкасл» получил третий гол: Кевин де Брёйне от угла поля навесил на ближнюю штангу, куда рванул Родри, в касание замкнувший кросс – 3:0. Хотел отметиться голом и Зинченко, мощно пальнувший метров с 22-х. Мяч плотно летел под перекладину, однако Мартин Дубравка тогда воспротивился четвёртому голу.

Но он всё-таки случился в компенсированное время. Фил Фоден воспользовался отличным прострелом Зинченко, подставил ногу и сделал-таки счёт 4:0. А через минуту ещё и Рахим Стерлинг дубль оформил, воспользовавшись красивой комбинацией Грилиша и Фодена - 5:0. Уверенная и красивая победа «Манчестер Сити» была зафиксирована в итоге, утвердившая «горожан» в ранге явного фаворита борьбы за золото. «Ливерпуль» теперь отстаёт на три очка.