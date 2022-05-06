Гвардиола: «Если мы выиграем Лигу чемпионов, люди будут говорить о том, сколько мы потратили денег»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что считает предвзятым отношение публики к его команде. Испанец считает, что журналисты в первую очередь оценивают потраченные деньги, а не проделанную работу.

«Если мы когда-то выиграем Лигу чемпионов, люди будут говорить о том, сколько мы потратили денег, но не о том, какую кропотливую работу проделали. Я считаю, что это неправильно», – заявил Гвардиола на своей пресс-конференции перед игрой с «Ньюкаслом».

Напомним, что в среду «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, уступив в ответном полуфинале мадридскому «Реалу» со счётом 3:1.