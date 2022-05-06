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Гвардиола: «Если мы выиграем Лигу чемпионов, люди будут говорить о том, сколько мы потратили денег»

06 Мая 2022 • 16:36 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
1.17 7.10 17.00
08.05 18:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что считает предвзятым отношение публики к его команде. Испанец считает, что журналисты в первую очередь оценивают потраченные деньги, а не проделанную работу.

«Если мы когда-то выиграем Лигу чемпионов, люди будут говорить о том, сколько мы потратили денег, но не о том, какую кропотливую работу проделали. Я считаю, что это неправильно», – заявил Гвардиола на своей пресс-конференции перед игрой с «Ньюкаслом».

Напомним, что в среду «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, уступив в ответном полуфинале мадридскому «Реалу» со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ НЬЮКАСЛ
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