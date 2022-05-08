Лапорт стал лучшим бомбардиром среди центральных защитников в АПЛ

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии среди игроков своего амплуа. Сегодня испанец забил свой 4-й гол в турнире и опередил Антонио Рюдигера из «Челси», на счету которого три мяча.

Забив четвёртый гол в сезоне в чемпионате, Лапорт обновил свой рекорд результативности, который ранее достигал максимум трёх мячей за кампанию. В двух прошедших сезонах испанец забил всего один гол в АПЛ.

Сегодняшний матч также стал для испанца 104 в чемпионате Англии. Лапорт перебрался в «Манчестер Сити» зимой 2018 года из испанского «Атлетик» Бильбао.