Зеедорф: «Как и «ПСЖ», «Манчестер Сити» не хватает менталитета»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Милана» отреагировал на вчерашний вылет «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. По словам нидерландца, подопечным Хосепа Гвардиолы, как и французскому «ПСЖ», не хватает нужного менталитета.

«Как и «ПСЖ», «Манчестер Сити» не хватает менталитета. «Реал» Мадрид создавал свой менталитет не два, не три и даже не 10 лет. Когда ты приходишь в этот клуб, то осознаешь, что стал частью нечто великого», – сказал Зеедорф после матча.

Напомним, что вчера «Манчестер Сити» проиграл мадридскому «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов, ведя к 90-й минуте по сумме двух матчей со счётом 5:3.