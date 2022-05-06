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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» интересуется Стерлингом

06 Мая 2022 • 13:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
1.16 7.40 19.00
08.05 18:30

Итальянский «Милан» входит в число клубов, которые заинтересованы услугами полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. По сообщениям Calciomercato, «россонери» могут приобрести футболиста уже этим летом.

По сведениям источника, Стерлинг на данный момент интересен ряду европейских клубов. Самый яркий интерес пока что проявляет лондонский «Арсенал». Главный тренер «канониров» Микель Артета уверен, что англичанин сможет усилить команду.

Напомним, что Рахим Стерлинг может покинуть «Манчестер Сити» этим летом. Контракт англичанина с «горожанами» истекает в 2023 году, поэтому команда Гвардиолы может продать полузащитника в ближайшее время, чтобы выручить за него хоть какие-то средства.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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МАНЧЕСТЕР СИТИ НЬЮКАСЛ
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