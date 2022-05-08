Реднапп: «Сити» нужно без раздумий забирать Погба»

Бывший английский футболист Джейми Реднапп считает, что переход Поля Погба в «Манчестер Сити» из «Манчестер Юнайтед» может стать очень успешным решением.

«Это был бы потрясающий ход. Честно говоря, это было бы довольно неожиданно для меня, – заявил экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии в студии Sky Sports. – Я всегда замечал особенное отношение Гвардиолы к Погба: после игр против «Юнайтед» он неоднократно подходил к нему, они о чём-то общались. Очевидно, что он уважает его как игрока.

Что бы ни говорили о Погба, но игрок такого уровня в качестве свободного агента – это подарок, несмотря на высокую зарплату, с которой у «Сити» не должно возникнуть проблем. Они должны забирать его без лишних раздумий. Он смог бы многое привнести в эту команду, ему есть что доказывать», – считает Реднапп.