«Барселона» может обменять де Йонга на Бернарду Силву

Каталонская «Барселона» ближайшим летом была бы не прочь обзавестись полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, который уже второй год задумывается над уходом из Англии и переездом в испанскую Ла Лигу.

Согласно журналисту Феррану Мартинесу из Mundo Deportivo, «Барселоне» будет сложно провернуть дорогостоящий трансфер из-за финансовых проблем. Но при этом изучается вариант с обменом на полузащитника Френки де Йонга, который готов покинуть «Камп Ноу» только в том случае, если на горизонте появится вариант с переходом в другой топ-клуб.

Напомним, что ранее Бернарду Силву связывали с переходом в мадридский «Атлетико».