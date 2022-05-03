Де Брёйне готов выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне сказал, что клуб готов выиграть Лигу чемпионов.

Команда под руководством Пепа Гвардиолы уже выиграла много титулов, но, по мнению де Брёйне, победа в Лиге чемпионов поднимет команду на другой уровень.

«Это кубковое соревнование, выиграть его очень трудно, но если вы оглянитесь назад, то увидите, как успешно мы выступаем, мы делаем все правильно», - приводит слова де Брёйне ESPN.

30-летний полузащитник в этом сезоне принял участие в 40 матчах, забил 15 мячей и отдал 12 голевых передач во всех турнирах.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 83 очка после 34-го утра.