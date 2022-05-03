Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне готов выиграть Лигу чемпионов

03 Мая 2022 • 18:47 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
1.17 7.10 17.00
08.05 18:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне сказал, что клуб готов выиграть Лигу чемпионов.

Команда под руководством Пепа Гвардиолы уже выиграла много титулов, но, по мнению де Брёйне, победа в Лиге чемпионов поднимет команду на другой уровень.

«Это кубковое соревнование, выиграть его очень трудно, но если вы оглянитесь назад, то увидите, как успешно мы выступаем, мы делаем все правильно», - приводит слова де Брёйне ESPN.

30-летний полузащитник в этом сезоне принял участие в 40 матчах, забил 15 мячей и отдал 12 голевых передач во всех турнирах.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 83 очка после 34-го утра.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Лига Чемпионов Апл Кевин де Брёйне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ НЬЮКАСЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Мая
19:07 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Сити» хочет перейти в «Барселону»
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» сообщили, что Осимхен будет стоить 120 миллионов евро
18:48 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин считает, что Рэшфорд потерял «голод» к игре
18:47 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне готов выиграть Лигу чемпионов
18:42 · Англия. Премьер-лига
Игрок из Австрии отказал «Манчестер Юнайтед»
18:42 · Англия. Премьер-лига
Карвалью о переходе в «Ливерпуль»: «Посмотрим, что произойдёт»
18:39 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов платить Погба 350 тысяч евро в неделю
18:28 · Англия. Чемпионшип
Брукс вылечился от рака 1
18:25 · Англия. Премьер-лига
Риса Джеймса привлекает идея присоединиться к «Реалу»
18:16 · Англия. Премьер-лига
«Реал» заинтересован в подписании Маунта
18:09 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес объяснил причину ухода из «Манчестер Сити»
18:08 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» может сохранить своего лидера
17:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение игроку «Барселоны»
16:54 · Англия. Премьер-лига
Колвилл: «Думаю, я готов к игре за «Челси»
16:49 · Англия. Премьер-лига
Сарри намерен пригласить Лофтуса-Чика в «Лацио»
Все новости
Рекомендуем