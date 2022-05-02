Ласселс: «Мы можем гордиться своей игрой в последние месяцы»

Капитан «Ньюкасла» Джамал Ласселлс поделился впечатлениями от игры своей команды за последние месяцы. Напомним, что зимой «сороки» находились в зоне вылета, но после трат в 90 миллионов евро в зимнее трансферное окно подопечные Эдди Хау смогли забраться на 10 строчку.

«В игре с «Ливерпулем» мы оставили все свои силы на поле. Иногда нужно отдать должное сопернику. Тем не менее, мы можем гордиться тем, как мы играли в последние месяцы. Это позволит нам закончить сезон с высоко поднятой головой», – заявил Ласселс.

Напомним, что осенью «Ньюкасл» обзавёлся новыми владельцами из Саудовской Аравии. Следующим летом руководство планирует продолжить свои инвестиции в развитие клуба.