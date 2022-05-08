«Сити» одержал 30-ю победу с разницей в 5 и более голов в АПЛ при Гвардиоле

«Манчестер Сити» в юбилейный 30-й раз крупно расправился с соперником в чемпионате Англии с момента прихода на должность тренера Хосепа Гвардиолы.

Сегодняшняя встреча «горожан» с «Ньюкаслом» завершилась победой команды Гвардиолы со счётом 5:0. Данный результат позволил «Сити» увеличить отрыв от главного преследователя – «Ливерпуля» – до трёх очков за три тура до конца сезона.

Как отмечает Opta, сегодня «Манчестер Сити» удалось в 30-й раз победить в Английской премьер-лиге с разницей в пять и более голов с начала первого сезона Гвардиолы в клубе (2016/17). Примечательно, что за этот период у «горожан» таких побед больше, чем у второй и третьей команды по данному показателю – «Ливерпуля» (14) и «Тоттенхэма» (13).