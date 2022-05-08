Гвардиола – о 5:0 с «Ньюкаслом»: «Мы провели идеальный матч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал крупную победу своей команды над «Ньюкаслом» в поединке АПЛ.

«Разрыв между нами и «Ливерпулем» настолько невелик, что в итоге всё может определить разница мячей. Это важная победа.

Сегодня меня впечатлило всё – мы сыграли идеально, – рассказал Гвардиола в интервью BBC после матча. – Болельщики знают, что мы полностью выложились в матчах с «Реалом», но, к сожалению, всё равно потерпели неудачу.

Я надеюсь, что в последнем туре чемпионата судьба титула будет в наших руках, но прежде нам предстоит провести ещё две невероятно тяжёлые игры. Мы полностью выложимся», – отметил испанский специалист.

После сегодняшнего успеха «Манчестер Сити» увеличил отрыв от «Ливерпуля» до трёх очков за три тура до финиша.