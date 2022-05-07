Погба нравится перспектива работы с Гвардиолой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба примет решение относительно своего будущего по окончанию нынешнего сезона. Согласно Sky Sports, французский хавбек был бы не против поработать с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити», но окончательно решение ещё не принято.

Отмечается, что Погба не будет принимать решение до конца нынешнего сезона. По завершению кампании француз рассмотрит каждое предложение, включая перспективу перехода в стан главных конкурентов «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».

Ранее Погба заявил, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за того, что клуб не способен бороться за серьёзные трофеи.