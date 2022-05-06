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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг хочет поработать с Роналду

06 Мая 2022 • 23:04 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
2.70 3.45 2.60
Через 19 ч. 9 мин.

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы португальский футболист Криштиану Роналду остался в клубе.

The Telegraph сообщает, что 37-летний нападающий Роналду еще не определился со своим будущим. Одним из решающих факторов может быть попадание «МЮ» в Лигу чемпионов.

Криштиану Роналду в этом сезоне принял участие в 38 матчах, забил 24 мяча и отдал 3 голевые передачи. Контракт футболиста с клубом истекает в конце июня 2023 года. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет 35 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация о том, что англичане готовы отпустить игрока, если за него предложат не менее 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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