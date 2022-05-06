Тен Хаг хочет поработать с Роналду

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы португальский футболист Криштиану Роналду остался в клубе.

The Telegraph сообщает, что 37-летний нападающий Роналду еще не определился со своим будущим. Одним из решающих факторов может быть попадание «МЮ» в Лигу чемпионов.

Криштиану Роналду в этом сезоне принял участие в 38 матчах, забил 24 мяча и отдал 3 голевые передачи. Контракт футболиста с клубом истекает в конце июня 2023 года. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет 35 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация о том, что англичане готовы отпустить игрока, если за него предложат не менее 12 миллионов евро.