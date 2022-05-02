«Милан» и «Ювентус» хотят подписать Лингарда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард покинет клуб летом, он не станет продлевать контракт.

ESPN сообщает, что 29-летний футболист покинет команду летом, после истечения контракта. Источник утверждает, что итальянские «Милан» и «Ювентус» готовы подписать Лингарда. Англичанин стремится к игровой практике, чтобы попасть в состав сборной на чемпионат мира в Катар.

В этом сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

«Манчестер Юнайтед» после 35-го тура занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 55 очков.