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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» и «Ювентус» хотят подписать Лингарда

02 Мая 2022 • 22:29 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
2.70 3.45 2.55
07.05 19:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард покинет клуб летом, он не станет продлевать контракт.

ESPN сообщает, что 29-летний футболист покинет команду летом, после истечения контракта. Источник утверждает, что итальянские «Милан» и «Ювентус» готовы подписать Лингарда. Англичанин стремится к игровой практике, чтобы попасть в состав сборной на чемпионат мира в Катар.

В этом сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

«Манчестер Юнайтед» после 35-го тура занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 55 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Манчестер Юнайтед Апл Джесси Лингард
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