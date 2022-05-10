Экс-игрок «МЮ» – о поражении «Брайтону»: «Фергюсон был бы в ярости, если бы команда так сыграла при нём»

Бывший полузащитник Клеберсон, поигравший в «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса Фергюсона, высказался о текущем кризисе команды.

На прошлой неделе «красные дьяволы» потерпели крупное поражение от «Брайтона» (0:4). По мнению бразильца, если бы подобное случилось во времена наставничества Фергюсона, игрокам был бы устроен серьёзный разнос.

«Если бы соперник доминировал и не позволял нам ничего сделать во времена Фергюсона, он бы не ограничился вежливым замечанием «Ребята, нужно играть лучше».

Я не помню, чтобы мы проигрывали подобным образом, когда я был в «Юнайтед», но иногда в раздевалке мы видели очень разъярённого Фергюсона, который задавал игрокам крайне резкие вопросы», – отметил Клеберсон.