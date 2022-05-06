Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Летом «Манчестер Юнайтед» покинут сразу два защитника

06 Мая 2022 • 12:58 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
2.75 3.45 2.50
07.05 19:30

Защитники «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс и Эрик Байи покинут клуб летом нынешнего года, сообщает Daily Star.

По информации источника, оба футболиста уже объявили о своём решении партнёрам по команде.

Контракт 28-летнего Байи рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне ивуариец провёл в составе манкунианцев семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Соглашение 30-летнего Джонса истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне английский защитник принял участие в пяти матчах «МЮ», так же не отличившись в них голевыми действиями.  
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Фил Джонс Эрик Байи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Мая
14:20 · Англия. Премьер-лига
Сен-Максимен: «Мои слова были вырваны из контекста»
13:54 · Англия. Премьер-лига
«Милан» интересуется Стерлингом
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» предлагал Бьелсе возглавить клуб, но аргентинец отказался
13:48 · Англия. Премьер-лига
«МЮ», «Арсенал» и «Ньюкасл» сразятся за Диаби
13:40 · Англия. Премьер-лига
У «Лиона» нет денег на выкуп Эмерсона
13:18 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет видеть Экитике в «Манчестер Юнайтед»
13:18 · Англия. Премьер-лига
«Торино» хочет продлить аренду игрока «Лестера» ещё на сезон
13:11 · Англия. Премьер-лига
Эвребе: «Не думаю, что болельщики «Челси» были правы, когда требовали 4 пенальти в матче с «Барселоной»
13:08 · Англия. Премьер-лига
«Бетис» намерен выкупить Бельерина
12:58 · Англия. Премьер-лига
Летом «Манчестер Юнайтед» покинут сразу два защитника
12:49 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Саутгемптона»: Уорд-Праус летом не покинет команду
12:43 · Англия. Премьер-лига
Цоуфал о поражении во Франкфурте: «Что сказать? Пытаемся найти позитив»
12:36 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Ньюкасла» недовольны Сен-Максименом из-за его интервью
12:30 · Англия. Премьер-лига
Агуэро предположил, где окажется Гвардиола после «Манчестер Сити»
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» приостановил переговоры о продлении контрактов с Рафиньей и Филлипсом
Все новости
Рекомендуем