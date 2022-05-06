Летом «Манчестер Юнайтед» покинут сразу два защитника

Защитники «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс и Эрик Байи покинут клуб летом нынешнего года, сообщает Daily Star.

По информации источника, оба футболиста уже объявили о своём решении партнёрам по команде.

Контракт 28-летнего Байи рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне ивуариец провёл в составе манкунианцев семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Соглашение 30-летнего Джонса истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне английский защитник принял участие в пяти матчах «МЮ», так же не отличившись в них голевыми действиями.