«Брайтон» порвал в клочья оборону «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» провёл предпоследний для себя матч в сезоне и провалил его. В противостоянии с «Брайтоном» «красные дьяволы» пропустили четыре безответных гола. Мойсес Кайседо открыл счет ударом от линии штрафной, сразу после перерыва Марк Кукурелья с левого края штрафной зарядил в ближнюю девятку. Вскоре оборона «МЮ» была раскатана, и точку поставил Паскаль Гросс, а спустя две минуты Леандро Троссар забил четвертый гол. Манкунианцы также забили, но удар Эдинсона Кавани был забит из офсайда.
«Красные дьяволы» завершат сезон на шестом месте или даже ниже, «Брайтон» пока девятый.
Протокол игры
|(1:0) Кайседо Мойсес15'
|(2:0) Кукурелья Марк49'
|(3:0) Гросс Паскаль58'
|(4:0) Троссар Леандро60'
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Данк Льюис•Кукурелья Марк•Марч Соломон 76' (Лемпти Тарик ( 76') •Биссума Ив•Кайседо Мойсес•Троссар Леандро 83' (Мопе Нил ( 83') •Гросс Паскаль•Макаллистер Алексис 67' (Уэбстер Адам ( 67') •Уэлбек Данни
Де Хеа Давид•Далот Диогу • 47'Линделоф Виктор•Варан Рафаэль•Теллес Алекс•Мактоминай Скотт•Матич Неманья 46' (Кавани Эдинсон ( 46') •Эланга Энтони 46' (Фред Сантос ( 46') •Мата Хуан 70' (Магуайр Гарри ( 70') •Фернандеш Бруну•Роналду Криштиану 45'
07 мая. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).