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«Брайтон» порвал в клочья оборону «Манчестер Юнайтед»

07 Мая 2022 • 21:29 Комментировать (3)
Брайтон
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» провёл предпоследний для себя матч в сезоне и провалил его. В противостоянии с «Брайтоном» «красные дьяволы» пропустили четыре безответных гола. Мойсес Кайседо открыл счет ударом от линии штрафной, сразу после перерыва Марк Кукурелья с левого края штрафной зарядил в ближнюю девятку. Вскоре оборона «МЮ» была раскатана, и точку поставил Паскаль Гросс, а спустя две минуты Леандро Троссар забил четвертый гол. Манкунианцы также забили, но удар Эдинсона Кавани был забит из офсайда.

«Красные дьяволы» завершат сезон на шестом месте или даже ниже, «Брайтон» пока девятый.

Протокол игры  
Брайтон 4:0Манчестер Юнайтед
(1:0) Кайседо Мойсес15'   
(2:0) Кукурелья Марк49'   
(3:0) Гросс Паскаль58'   
(4:0) Троссар Леандро60'   
Санчес РобертВельтман ЙоелДанк ЛьюисКукурелья МаркМарч Соломон  76' (Лемпти Тарик (  76') Биссума ИвКайседо МойсесТроссар Леандро  83' (Мопе Нил (  83') Гросс ПаскальМакаллистер Алексис  67' (Уэбстер Адам (  67') Уэлбек Данни
Запасные: Лаллана АдамОффиа ОделугаДаффи ШейнАльсате СтивенСтил ДжейсонФергюсон Эван
Де Хеа ДавидДалот Диогу   47'Линделоф ВикторВаран РафаэльТеллес АлексМактоминай СкоттМатич Неманья  46' (Кавани Эдинсон (  46') Эланга Энтони  46' (Фред Сантос (  46') Мата Хуан  70' (Магуайр Гарри (  70') Фернандеш БрунуРоналду Криштиану   45'
Запасные: Гарначо АлехандроРэшфорд МаркусУан-Биссака АаронЛингард ДжессиДжонс ФилСанчо ДжедонХендерсон ДинФернандес Альваро
07 мая. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон
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окончен Бёрнли 1:3 Астон Вилла 3.00 3.25 2.45
окончен Челси 2:2 Вулверхэмптон 1.35 5.00 10.50
окончен Брентфорд 3:0 Саутгемптон 2.15 3.45 3.35
окончен Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд 1.63 4.00 5.50
окончен Брайтон 4:0 Манчестер Юнайтед 2.70 3.45 2.60
Идет 45 минута Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм 1.46 5.00 6.60
08.05  16:00 Арсенал ... Лидс 1.44 5.00 6.80
08.05  16:00 Лестер ... Эвертон 2.22 3.45 3.35
08.05  16:00 Норвич ... Вест Хэм 4.40 3.75 1.82
08.05  18:30 Манчестер Сити ... Ньюкасл 1.21 7.20 14.00
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