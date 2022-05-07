«Брайтон» порвал в клочья оборону «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» провёл предпоследний для себя матч в сезоне и провалил его. В противостоянии с «Брайтоном» «красные дьяволы» пропустили четыре безответных гола. Мойсес Кайседо открыл счет ударом от линии штрафной, сразу после перерыва Марк Кукурелья с левого края штрафной зарядил в ближнюю девятку. Вскоре оборона «МЮ» была раскатана, и точку поставил Паскаль Гросс, а спустя две минуты Леандро Троссар забил четвертый гол. Манкунианцы также забили, но удар Эдинсона Кавани был забит из офсайда.

«Красные дьяволы» завершат сезон на шестом месте или даже ниже, «Брайтон» пока девятый.