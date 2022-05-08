Фернандеш: Согласен, что мы не заслуживаем носить форму «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш согласился с болельщиками, что игроки не достойны носить футболки клуба.

«Результат такой, какой он есть. Это недостаточно хорошо. Соперник переиграл нас и заслужил этот результат», - приводит слова Фернадеша Daily Mail. Футболист сказал, что не хочет говорить о будущем, есть одна игра, которую необходимо выиграть. Многое нужно исправлять в команде для улучшения результата. Португалец согласился с фанатами, которые кричали, что игроки не достойны носить футболки «Манчестер Юнайтед» после такого результата.

7 мая «МЮ» в гостях проиграл «Брайтону» со счетом 0:4.