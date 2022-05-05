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Погба готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «ПСЖ» или «Ювентус»

05 Мая 2022 • 02:25 Комментировать
Дженоа
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Ювентус
4.40 3.60 1.82
06.05 22:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжает вести переговоры с «ПСЖ» и «Ювентусом».

Истекающий в следующем месяце контракт Погба с «красными дьяволами» не будет продлён, и француз уже давно общается с потенциальными работодателями. Пригласить 29-летнего центрального полузащитника в свои ряды по-прежнему хотят французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Ювентус».

По сведениям авторитетного трансферного инсайдера Николо Скиры, представители туринцев на днях провели встречу с агентом Погба. Текущая зарплата звезды сборной Франции составляет 17 млн евро в год, однако игрок готов снизить свои требования ради переезда в Париж или возвращения в Турин.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
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