Погба готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «ПСЖ» или «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжает вести переговоры с «ПСЖ» и «Ювентусом».

Истекающий в следующем месяце контракт Погба с «красными дьяволами» не будет продлён, и француз уже давно общается с потенциальными работодателями. Пригласить 29-летнего центрального полузащитника в свои ряды по-прежнему хотят французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Ювентус».

По сведениям авторитетного трансферного инсайдера Николо Скиры, представители туринцев на днях провели встречу с агентом Погба. Текущая зарплата звезды сборной Франции составляет 17 млн евро в год, однако игрок готов снизить свои требования ради переезда в Париж или возвращения в Турин.