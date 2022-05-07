​Где смотреть матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед» онлайн

В субботу в рамках 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч против «Брайтона».

Поединок стартует в 19:30 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Манчестер Юнайтед» уже всерьёз не борется за билет в Лигу чемпионов. Криштиану Роналду и компании важно вообще не выпасть из зоны еврокубков, ведь такой расклад ещё возможен. В субботу «красным дьяволам» необходимо обыграть на выезде крепкий «Брайтон», который на финише сезона просто получает удовольствие от игры в футбол.