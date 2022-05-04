Лингард не передумал уходить из «МЮ», несмотря на будущий приход тен Хага

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард твёрдо намерен сменить клуб этим летом.

О желании Лингарда уйти стало известно ещё зимой, а в последний день январского трансферного окна 29-летний игрок был готов перебраться в «Ньюкасл», но руководство «Манчестер Юнайтед» заблокировало трансфер.

По информации журналиста-инсайдера Фабрицио Романо, позиция Лингарда не изменилась даже после объявления о назначении нового главного тренера – англичанин не собирается оставаться в «Манчестер Юнайтед». Он готов рассмотреть любые предложения.

В нынешнем сезоне Джесси Лингард появился на поле в 22 матчах всех турниров, поразив ворота дважды.