Райс может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс с большой долей вероятности окажется в «Манчестер Юнайтед».

По информации ESPN, «МЮ» готов увеличить зарплату футболиста в три раза, по сравнению с тем, что он получает в «Вест Хэме».

В этом сезоне 23-летний англичанин принял участие в 46 матчах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что клуб не готов расстаться с игроком менее чем за 180 миллионов евро. Контракт Райса рассчитан до конца июня 2024 года.

«Вест Хэм» после 35-го тура занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 очка.