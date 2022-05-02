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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Райс может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

02 Мая 2022 • 22:54 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
2.70 3.45 2.55
07.05 19:30

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс с большой долей вероятности окажется в «Манчестер Юнайтед».

По информации ESPN, «МЮ» готов увеличить зарплату футболиста в три раза, по сравнению с тем, что он получает в «Вест Хэме».

В этом сезоне 23-летний англичанин принял участие в 46 матчах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что клуб не готов расстаться с игроком менее чем за 180 миллионов евро. Контракт Райса рассчитан до конца июня 2024 года.

«Вест Хэм» после 35-го тура занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Апл Деклан Райс
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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