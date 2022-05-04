Защитник «Брайтона» назвал тен Хага идеальным тренером для «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Брайтона» Йоэл Велтман прокомментировал назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Нидерландский футболист считает соотечественника идеальным выбором для манкунианцев, отметив хорошую тактическую подготовку голландского специалиста.

«Тен Хаг — отличный тактик, а это то, что сейчас нужно команде. Каждый игрок «Манчестер Юнайтед» доказал, что может играть на самом высоком уровне, поэтому им просто нужен помощник, который скажет, что надо делать», — приводит слова Велтмана Sky Sports.

Напомним, официально о назначении тен Хага главным тренером «Манчестер Юнайтед» было объявлено 21 апреля нынешнего года. Специалист проступит к работе в английском клубе по окончании нынешнего сезона. В настоящий момент 52-летний наставник возглавляет амстердамский «Аякс».