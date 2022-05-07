Защитник «Брайтона» о разгроме «Манчестер Юнайтед»: «Это невероятно»

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал дома грозный «Манчестер Юнайтед», и в этой игре «чайки» смогли забить в ворота прославленных гостей целых четыре мяча. Один из них записал на свой счет испанский защитник Марк Кукурелья - он отличился в начале второго тайма. Испанец прокомментировал итоги поединка, принесшего его команде сенсационную победу над грандом.

- Это невероятно! Мы слаженно действовали и сыграли действительно сильный матч. До этого мы проиграли шесть матчей подряд, но это наш подарок фанам, отличный подарок под конец сезона, - заявил Кукурелья в интервью Sky Sports.