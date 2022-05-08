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Матич готов перейти в «Ювентус»

08 Мая 2022 • 02:33 Комментировать
Дженоа
2:1
Ювентус
окончен

Согласно информации источника, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич близок к переходу в «Ювентус» в качестве свободного агента.

Две недели назад 33-летний серб объявил о том, что покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании текущего сезона. Главным претендентом на подписание Матича называлась «Рома», которую возглавляет отлично знающий игрока Жозе Моуринью. Однако теперь, по сведениям Daily Star, Матич близок к переходу в другой итальянский коллектив – «Ювентус».

Туринский клуб предложит опытному опорному хавбеку 10 млн фунтов стерлингов в качестве подписного бонуса, что полностью покроет убытки серба от преждевременного разрыва соглашения с «Юнайтед», по которому Матич зарабатывал около 6 млн фунтов в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Неманья Матич
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