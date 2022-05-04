Стам: «тен Хагу потребуется поддержка»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Яп Стам прокомментировал предстоящий приход Эрика тен Хага на пост наставника команды.

«Эрик отлично зарекомендовал себя в Нидерландах – именно поэтому он и получил работу в «Манчестер Юнайтед», – цитирует Стама Sky Sports. – Но он прекрасно осознаёт, что в Английской премьер-лиге всё будет совершенно по-другому – другие люди, другие ожидания, другая пресса.

Для него это будет новым шагом, и очень важно, чтобы владельцы клуба и весь персонал его поддерживали.

В «Юнайтед» есть хорошие игроки. Некоторым, вероятно, придётся уйти, а кого-то нужно будет подписать, чтобы в распоряжении тен Хага был состав, способный играть в его футбол», – отметил Стам.