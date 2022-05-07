Кайседо стал 100-м игроком, забившим свой первый гол в АПЛ в ворота «Манчестер Юнайтед»

В матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу «Брайтон» принимает дома «Манчестер Юнайтед», и счет в этой игре был открыт уже на 15-й минуте. Это сделал полузащитник хозяев поля Мойсес Кайседо, который удачно воспользовался подбором мяча у чужой штрафной площади.

Для эквадорского футболиста, которому в ноябре прошлого года исполнилось 20 лет, это был первый гол в сезоне и в английской Премьер-лиге. Кайседо стал сотым игроком, который забил свой первый гол в высшей лиге английского футбола в ворота «Манчестер Юнайтед».

Следить за событиями этого матча можно в нашей онлайн-трансляции.