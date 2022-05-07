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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кайседо стал 100-м игроком, забившим свой первый гол в АПЛ в ворота «Манчестер Юнайтед»

07 Мая 2022 • 20:30 Комментировать
Брайтон
4:0
Манчестер Юнайтед
2.70 3.45 2.60
2-й тайм

В матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу «Брайтон» принимает дома «Манчестер Юнайтед», и счет в этой игре был открыт уже на 15-й минуте. Это сделал полузащитник хозяев поля Мойсес Кайседо, который удачно воспользовался подбором мяча у чужой штрафной площади.

Для эквадорского футболиста, которому в ноябре прошлого года исполнилось 20 лет, это был первый гол в сезоне и в английской Премьер-лиге. Кайседо стал сотым игроком, который забил свой первый гол в высшей лиге английского футбола в ворота «Манчестер Юнайтед».

Следить за событиями этого матча можно в нашей онлайн-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон Мойсес Кайседо
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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окончен Бёрнли 1:3 Астон Вилла 3.00 3.25 2.45
окончен Челси 2:2 Вулверхэмптон 1.35 5.00 10.50
окончен Брентфорд 3:0 Саутгемптон 2.15 3.45 3.35
окончен Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд 1.63 4.00 5.50
Идет 65 минута Брайтон 4:0 Манчестер Юнайтед 2.70 3.45 2.60
07.05  21:45 Ливерпуль ... Тоттенхэм 1.46 5.00 6.60
08.05  16:00 Арсенал ... Лидс 1.44 5.00 6.80
08.05  16:00 Лестер ... Эвертон 2.22 3.45 3.35
08.05  16:00 Норвич ... Вест Хэм 4.40 3.75 1.82
08.05  18:30 Манчестер Сити ... Ньюкасл 1.21 7.20 14.00
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Сегодня, 07 Мая
20:30 · Англия. Премьер-лига
Кайседо стал 100-м игроком, забившим свой первый гол в АПЛ в ворота «Манчестер Юнайтед»
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