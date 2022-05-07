Рангник: «Ситуация с Гринвудом — это личная катастрофа»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о ситуации вокруг нападающего команды Мейсона Гринвуда.

Напомним, ранее 20-летний футболист был обвинён своей бывшей девушкой в насилии и угрозах убийством. В январе его задержала полиция, но уже в начале февраля игрок был выпущен под залог.

«Это личная человеческая катастрофа. Очевидно, что это плохо для всех — в том числе и для нашего клуба», — приводит слова Рангника Mirror.

В текущем сезоне Гринвуд провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 24 матча, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. В последний раз он выходил на поле 22 января нынешнего года в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:0).