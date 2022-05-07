Линекер: «Худший матч «Манчестер Юнайтед»

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал дома «Манчестер Юнайтед», и в этой игре «чайки» смогли забить в ворота прославленных гостей целых четыре мяча. При этом гости так и не смогли отличиться и забить хотя бы гол престижа - футболисты «МЮ» ушли с поля без забитого мяча.

Гари Линекер, лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года, считает, что команда Ральфа Рангника провела свой худший матч в текущем сезоне.

- «Брайтон» показал великолепный футбол. В то же время «Манчестер Юнайтед» сыграл ужасно, это был худший матч сезона, - написал в своей социальной сети Линекер.