Тен Хаг: «У меня нет соглашения с «Аяксом», которое запрещает мне приглашать игроков в «МЮ»

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, что летом может беспрепятственно приглашать на «Олд Траффорд» футболистов амстердамского «Аякса». Нидерландец не подписывал с клубом никакого соглашения.

«У меня нет соглашения с «Аяксом», которое запрещает мне приглашать игроков в «Манчестер Юнайтед». Какими игроками «Аякса» я интересуюсь? Не будем вдаваться в подробности», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, что ранее с переходом в «Манчестер Юнайтед» связывали центрального защитника амстердамского «Аякса» Юррьена Тимбера. Тен Хаг приступит к работе на «Олд Траффорд» в июле.