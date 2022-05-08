Роналду посоветовался с Фергюсоном относительно своего будущего в «МЮ»

Криштиану Роналду провёл беседу со своим бывшим наставником сэром Алексом Фергюсоном о будущем в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» провалили сезон, обновив личный антирекорд по набранным очкам в АПЛ и лишившись шансов на попадание в Лигу чемпионов.

Будущее Роналду остаётся под вопросом, но сам 37-летний португалец пока не комментирует свои планы. Как утверждает издание Mirror, нападающий уже провёл частную беседу с сэром Алексом Фергюсоном, в ходе которой обсудил с легендарным экс-наставником «Манчестер Юнайтед» своё дальнейшее пребывание в клубе.

На счету Криштиану Роналду 24 забитых мяча в 38 поединках за «Юнайтед» во всех турнирах текущего сезона. Контракт португальца с клубом рассчитан до лета следующего года.