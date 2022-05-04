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Варан рассказал, как ему набрать форму к следующему сезону

04 Мая 2022 • 20:57 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
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07.05 19:30

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился планами о своём будущем в команде.

«Я думаю, что мне нужна полноценная предсезонная подготовка, чтобы быть в хорошей форме, и я думаю, что следующий сезон будет лучше», - цитирует Варана Mirror.

29-летний француз стал игроком «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2021/22.  Провёл за манкунианцев 21 матч, смог отличиться один раз и отдал голевую передачу.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Апл Рафаэль Варан
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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