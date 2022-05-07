Сунесс считает, что только два игрока «МЮ» не подвели команду в этом сезоне

Легендарный экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» уступили «Брайтону» со счётом 0:4, за тур до конца лишившись шансов на попадание в зону Лиги чемпионов.

По словам Сунесса, только нападающий Криштиану Роналду и голкипер Давид де Хеа могут быть довольны своим выступлением в этом сезоне: «Вы изо всех сил пытаетесь найти кого-то, кто похож на игрока «Манчестер Юнайтед». Роналду забивает много голов, вратарь де Хеа тоже неплох.

Остальные, хочется верить, будут играть за своё будущее в этом клубе [в матче последнего тура, который ничего не решает], потому что будущее в клубе многих из них должно быть под вопросом», – считает Сунесс, чьи слова приводит Mirror.