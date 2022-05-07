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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сунесс считает, что только два игрока «МЮ» не подвели команду в этом сезоне

07 Мая 2022 • 22:54 Комментировать
Брайтон
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Легендарный экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» уступили «Брайтону» со счётом 0:4, за тур до конца лишившись шансов на попадание в зону Лиги чемпионов.

По словам Сунесса, только нападающий Криштиану Роналду и голкипер Давид де Хеа могут быть довольны своим выступлением в этом сезоне: «Вы изо всех сил пытаетесь найти кого-то, кто похож на игрока «Манчестер Юнайтед». Роналду забивает много голов, вратарь де Хеа тоже неплох.

Остальные, хочется верить, будут играть за своё будущее в этом клубе [в матче последнего тура, который ничего не решает], потому что будущее в клубе многих из них должно быть под вопросом», – считает Сунесс, чьи слова приводит Mirror.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Грэм Сунесс
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окончен Брентфорд 3:0 Саутгемптон 2.15 3.45 3.35
окончен Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд 1.63 4.00 5.50
окончен Брайтон 4:0 Манчестер Юнайтед 2.70 3.45 2.60
Идет 91 минута Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм 1.46 5.00 6.60
08.05  16:00 Арсенал ... Лидс 1.44 5.00 6.80
08.05  16:00 Лестер ... Эвертон 2.22 3.45 3.35
08.05  16:00 Норвич ... Вест Хэм 4.40 3.75 1.82
08.05  18:30 Манчестер Сити ... Ньюкасл 1.21 7.20 14.00
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