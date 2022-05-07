«Манчестер Юнайтед» побил личный антирекорд в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» покорилось очередное неприятное достижение.

Пропустив четыре безответных мяча от «Брайтона» к 60-й минуте матча, «Манчестер Юнайтед» обновил собственный антирекорд по количеству пропущенных голов за один сезон в Английской премьер-лиге – 56. При этом до окончания кампании «красным дьяволам» предстоит сыграть ещё один матч.

В случае поражения команда Ральфа Рангника останется на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 58 набранными очками. Строчкой выше располагается «Тоттенхэм», набравший 61 балл, но сыгравший при этом на три матча меньше.